Autostrada Palermo-Catania, riaperti 4 viadotti e una galleria tra Buonfornello e Scillato

Tornano percorribili quattro viadotti autostradali della Palermo-Catania (A19) e questo, sottolinea l'Anas, migliorerà la fluidità del traffico e la sicurezza degli automobilisti. L'annuncio arriva dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per il coordinamento degli interventi sull'A19, che stamattina (mercoledì 24 aprile) ha partecipato alla cerimonia di riapertura al traffico della carreggiata in direzione Catania, tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato. Presenti anche l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, i due sub commissari Lelio Russo e Sergio Tumminello, i responsabili Anas della Struttura Territoriale Sicilia e i rappresentanti dell'impresa Infra.Tech di Sant'Agata di Militello.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha ultimato i lavori di riqualificazione sui quattro viadotti e anche su una galleria, tutti sulla carreggiata per Catania, tra il km 53,000 e il km 54,800, tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato, come previsto dal piano di manutenzione da 1,1 miliardi di euro in corso su tutta l’autostrada. In particolare, gli operai hanno lavorato sui viadotti Portelle, Comunello, Capraria e Guggino, dove è sono stati effettuati la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, con il rifacimento dei cordoli, il rinforzo delle solette e delle testate delle solette, la sostituzione dei giunti di dilatazione, l'impermeabilizzazione e il miglioramento dei sistemi di smaltimento delle acque. Sono stati eseguiti anche interventi di ripristino corticale all’interno della galleria presente in quel tratto, denominata Capraria. Sul percorso, lungo 1,8 chilometri, è stata anche stesa la nuova pavimentazione di tipo drenante e sono state installate le nuove barriere laterali. L’importo dell’investimento supera i 7,3 milioni di euro.