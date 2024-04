L'Anas non ha soldi in cassa al momento e le imprese restano senza i pagamenti: Schifani assicura un interessamento

C’è un problema di ritardi da parte dell’Anas nei pagamenti alle imprese che stanno lavorando in numerosi cantieri in Sicilia e altrove. La questione è stata segnalata stamani al presidente della Regione siciliana Renato Schifani, commissario straordinario per l’autostrada A19, durante la cerimonia di riapertura di un tratto autostradale della Palermo-Catania, dal titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori.

«La categoria delle imprese è preoccupata - ha detto l’imprenditore, rivolgendosi a Schifani - perché se la prima stazione appaltante in Italia ha un problema di liquidità in un momento particolarmente importante dal punto di vista degli investimenti questo rappresenta un elemento critico. Non è un problema solo del compartimento Sicilia ma dell’intero sistema Paese».

«Il problema in questo momento - ha spiegato l’ingegnere Lelio Russo, sub commissario per la A19 - è che non abbiamo cassa, perché abbiamo speso tutti i soldi che ci avevano dato. Per cui adesso c’è bisogno di un ulteriore immissione di liquidità nelle casse di Anas per procedere ai pagamenti. Abbiamo scritto due lettere al Mef ma ancora non abbiamo risposta. Ci sono dei pregressi che le imprese stanno maturando».