Mattarella ricorda Agostino: «Impegno costante e coraggioso contro i crimini della mafia e per la ricerca della verità»

Vincenzo Agostino fu «protagonista di un costante e coraggioso impegno contro i crimini della mafia e per la ricerca della verità». Lo si legge in una nota del Quirinale, nella quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (nella foto in alto con Agostino) - palermitano come il papà del poliziotto assassinato dalla mafia nel 1989 assieme alla moglie incinta e come lui colpito gravemente negli affetti dalla violenza sanguinaria di Cosa nostra (che nel 1980 uccise il fratello Piersanti, allora presidente della Regione Siciliana) - «esprime il suo cordoglio».

Colosimo

«La tua battaglia, sarà la nostra battaglia e Nino sarà il figlio di tutti noi», scrive invece la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo su X, postando una foto (qui sotto) con Vincenzo Agostino, che è morto a 87 anni a Palermo. Agostino si è battuto per anni per ottenere giustizia per la morte del figlio Nino, ucciso assieme a Ida Castelluccio l’8 agosto del 1989, a Villagrazia di Carini.