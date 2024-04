Palermo, Amat ancora in sciopero: i dipendenti incroceranno le braccia il prossimo 1 giugno

Nuovo sciopero dei dipendenti dell’Amat di Palermo il prossimo 1 giugno. È il quarto dell’anno. A proclamarlo sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal, Cobas-Trasporti, Orsa-Trasporti. Riguarderà tutto i dipendenti dell’azienda. Per il personale di movimento sarà dalle 8,30 alle 17,30. L’ultima astensione dal lavoro era stata lo scorso 8 aprile e aveva visto il quasi totale blocco del servizio pubblico. Si erano fermati, per l’intera giornata, quattordici tram e 145 autobus. C'era stato un presidio davanti al Palazzo Comitini in via Maqueda.

I sindacati criticano l’amministrazione comunale che non li ha convocati e confermano i contenuti della vertenza che riguarda, tra l’altro, il passaggio a full-time dei lavoratori part-time, i buoni pasto, l’indennità di funzione e i super-bonus.

«L’Amat, al pari delle altre società partecipate del comune di Palermo, deve essere messa nelle condizioni di poter erogare servizi efficienti ed economicamente sostenibili: nel prossimo contratto di servizio troveremo le misure più idonee a garantire il futuro dell’azienda e del trasporto pubblico locale. Il piano di riequilibrio concordato con lo Stato pone paletti ben precisi ma il dialogo e il confronto rimangono gli strumenti migliori per superare gli ostacoli: chiediamo all’amministrazione comunale di convocare le organizzazioni sindacali per costruire un percorso condiviso che tuteli il servizio e i lavoratori. La mobilità sostenibile, la lotta allo smog e l’offerta di un efficiente trasporto pubblico locale che rappresenti una concreta alternativa all’automobile si potranno concretizzare solo se Amat avrà un contratto di servizio moderno e dotato della giusta visione». fa sapere Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.