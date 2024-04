Vetture ferme e uffici chiusi, a Palermo il terzo sciopero dell'Amat in 4 mesi: chiesto il rinnovo del contratto di servizio

Un’attesa lunga quindici anni quella dei lavoratori dell’azienda del trasporto pubblico cittadino, che ora chiedono «buoni pasto, stabilizzazione per i colleghi ausiliari del traffico e dei bonus incentivanti per gli operatori di esercizio», spiega Alfredo Montalto, Uil Trasporti, che ha poi affrontato il tema del contenzioso tra Comune e Regione: «Questi dodici milioni di euro sono una faccenda tra l’amministrazione comunale e quella regionale - dice - noi nel periodo Covid siamo stati in prima fila andando avanti anche con gli autobus vuoti. Il Comune ha stabilito di potere dare il rimborso di questi 12 milioni ma non è avvenuto».

E di mezzo c’è anche il tram: «Nel contratto di servizio che abbiamo - sottolinea Carlo Cataldi, Cgil - non prevede somme per il tram: chiediamo che vengano destinate delle somme per il suo mantenimento. Il tram è pagato a 4,40 euro dalla Regione e il Comune ad oggi non ha messo una lira - prosegue - e i 2,40 euro che mette sono pagate come costo del gommato. Dalla Ztl - prosegue - non abbiamo incassato nulla se non 2,8 milioni di euro di cui 400 mila sono tributi dovuti per l’Iva».

nel video le interviste a: Carlo Cataldi, Cgil; Salvatore Girgenti, Cisl; Alfredo Montalto, Uiltrasporti