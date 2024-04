La crisi idrica a Palermo, scatta il razionamento dell'acqua: l'Amap non esclude misure più drastiche

Il maledetto cambiamento climatico sta rivoluzionando certezze e sicurezze, a questo si aggiunga la mano dell'uomo che – ad esempio – qui in Sicilia non riesce a gestire al meglio gli invasi disseminati per le campagne. Risultato, un disastro che alla fine è (quasi) annunciato. L'Amap, l'azienda che gestisce le reti e la distribuzione in città e nella maggior parte dei paesi della provincia, ha annunciato quel che si temeva da qualche tempo: arriva il razionamento delle risorse idriche sotto forma di riduzione della pressione nelle reti. Il fatto che le dighe abbiano un volume di invasamento dimezzato obbliga a prendere decisioni drastiche, se si vuole un po’ mettere in sicurezza l'estate, sperando che il prossimo inverno sia più generoso sotto il profilo pluviometrico.

Da domani, venerdì 5 aprile, radunate bidoni, bacinelle, vasche, cati e catini e riempiteli. Non si sa mai. A Palermo è tornato il grande spettro della sete. Obiettivo: scavallare l’estate. Dopo vent'anni di relativa tranquillità, ora si torna a ballare di preoccupazione. Colpa delle condotte colabrodo in alcuni punti della città, degli invasi mal gestiti. E poi il cielo che manda giù appena qualche goccia d'acqua. Roba da nulla, come uno spruzzo nel deserto.

Il piano dell'azienda di via Volturno consiste sostanzialmente in una riduzione della pressione in rete, perché «le riserve disponibili - si legge in una nota - che avevano raggiunto già dall’inizio dell’anno corrente livelli di allerta, non hanno subito miglioramenti per effetto delle modeste precipitazioni che si sono verificate tra fine febbraio e inizi di marzo».

Situazioni di particolare criticità si registrano nei serbatoi Scanzano, Piana degli Albanesi, Poma e Rosamarina, in cui c'è una diminuzione dei volumi complessivi superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Prendiamo il Poma, che può contenere 72 milioni di metri cubi: a gennaio 2023 ne conteneva 46, a gennaio scorso appena 34. Piana, addirittura, ha meno di 10 milioni di metri cubi disponibili, l'anno prima ne aveva 15. Situazione un po’ ovunque così, purtroppo, in lungo e in largo per la Sicilia. Il guaio è che si registrano abbassamenti anche delle falde idriche sotterranee di tutta la provincia, con riduzione delle portate rese dalle sorgenti e dai pozzi. Per questo, ad esempio, una società come Siciliacque, sta lavorando per ripristinare entro maggio il pozzo di contrada Zacchia, a Prizzi. E inoltre sono in corso nuove ricerche idriche sul monte Carcaci, fra Prizzi e Castronovo.