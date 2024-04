Fontanelle all'asciutto per risparmiare l'acqua: ecco la mappa delle riduzioni a Palermo

Una delle misure per eliminare gli sprechi sarà quella di sospendere l’erogazione nelle fontanelle pubbliche. Un'iniziativa che Amap prenderà insieme ad altre per tentare di allentare la tenaglia della carenza delle risorse idriche. «Vogliamo evitare gli sprechi e a limitare gli utilizzi dell’acqua non riconducibili a necessità idropotabili e igienico-sanitarie», ha detto il presidente Alessandro Di Martino. Per quanto nelle proprie competenze, Amap ha altresì avviato una serie di misure, strutturali e non, al fine di mitigare gli effetti della straordinaria stagione siccitosa: acquisizione di nuovi pozzi, attuazione di un piano straordinario di riduzione delle perdite fisiche, lotta agli allacciamenti abusivi e riduzione dei volumi idrici erogati alle utenze extraurbane.

Ora, le aree della città che sono coinvolte nella diminuzione della pressione sostanzialmente sono quasi tutte, tranne il centro storico, dove la rete è stata sostituita e rifatta.

Per cui i distretti riguardano la zona nord-occidentale: da Strasburgo a San Lorenzo-Resuttana, da viale Lazio a Piazza Leoni, da San Filippo Neri a Pallavicino, da Villaggio Ruffini all’a Arenella, da Vergine Maria a Mondello, da Partanna Mondello a Tommaso Natale e Sferracavallo. Anche la zona centrale soffrirà: da Libertà a Borgo Nuovo da Passo di rigano a Perpignano Alto, dal Cep a Borgo Molara fino a Calatafimi. Infine anche la zona rientale: Villagrazia, Falsomiele, Galletti, Bandita, Favara.