Ripartono le ruspe sul lungomare di Carini, il sindaco: «La battaglia contro l'abusivismo non si ferma»

Ruspe ancora in azione sul lungomare Cristoforo Colombo di Carini, dove è partita la demolizione di un altro fabbricato. A distanza di poche ore dall'abbattimento di tre prefabbricati, parte quindi l'ennesimo intervento volto a riqualificare la zona. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giovì Monteleone: «In corso la demolizione di una costruzione abusiva al civico 247 che faceva parte di un edificio a schiera composto da tre immobili, due dei quali sono già stati rasi al suolo dai proprietari».

«Solo qualche giorno fa si è conclusa la demolizione al civico 322 in via Vespucci - spiega il primo cittadino - dove è stata abbattuta una struttura prefabbricata abusiva composta da quattro mini appartamenti muniti di bagno, cucina, camera da letto e verandina con portico. Non si ferma dunque la battaglia del comune di Carini contro l’abusivismo edilizio e per il recupero della costa».

Un'operazione che dura ormai da mesi: nelle scorse settimane è stato abbattuto un residence completamente abusivo, mentre a fine anno, un altro intervento è stato effettuato all'ex ristorante Gatto Bianco: l'abbattimento - anch'esso rientrava nell'opera di riqulificazione - era cominciato il 3 dicembre. L'immobile si trovava al civico 565 e si sviluppava su tre piani. «Era pericoloso a causa di un pilastro instabile - aveva spiegato Monteleone -. Una volta la costruzione si sviluppava solo su un livello, c'era il ristorante Gatto Bianco, in piena attività negli anni Settanta, poi è stato acquisito dal patrimonio comunale. Tratti di costa che vengono così «liberati» e lungo i quali è possibile adesso vedere il mare e la spiaggia per anni coperti dalle strutture abusive.