In Sicilia controlli inefficaci e contributi pubblici perduti: la dura analisi della Corte dei Conti

Controlli inefficaci e contributi pubblici che si disperdono. Recuperarli è spesso difficile. È il quadro che emerge dalla relazione della presidente della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, Anna Luisa Carra, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo.

Frodi sofisticate

«I controlli posti in essere da Agea e dalle strutture regionali - ha detto la presidente Carra - si sono rivelati inefficaci a disvelare le sofisticate frodi» sui fondi pubblici. Per la presidente «un’applicazione più avanzata delle moderne tecnologie informatiche (senza scomodare l’intelligenza artificiale) potrebbe sicuramente consentire l’acquisizione dei dati veritieri direttamente dalle amministrazioni interessate, minando in radice la possibilità di produzione di auto-certificazioni non veritiere o documenti contraffatti prodotti con la complicità o con la negligenza dei responsabili dei centri di assistenza agricola».

I danni irreparabili

«A fronte delle ingenti condanne - ha aggiunto - che intervengono dopo molti anni dalla percezione del contributo, spesso le possibilità di recupero del danno sono vanificate dal fallimento delle società o dalla nullatenenza degli indebiti percettori e in quei casi in cui la pronuncia abbia ad oggetto imprese attive e produttive, gli effetti restitutori finiscono per gravare indirettamente sui lavoratori di dette imprese, incolpevoli delle frodi perpetrate dai loro datori di lavoro».