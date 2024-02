Corte Conti, per la procura generale sono numerosi gli illeciti negli enti della Regione Siciliana

«Sul piano sia delle indagini avviate che dei giudizi incardinati continua a registrarsi, come negli anni passati, un numero significativo di illeciti presso il variegato mondo degli enti regionali, incluse le società partecipate, che sia a livello regionale che di enti locali in molti casi rappresentano una delle cause principali determinanti la criticità dell’intera gestione finanziaria del socio pubblico e della tenuta dei conti». È uno dei passaggio della relazione del procuratore generale della Corte dei Conti in Sicilia, Pino Zingale.

Zingale ha ricordato che fin dal 2016, la procura generale ha evidenziato «la necessità dell’adempimento dell’obbligo statutario e, quindi, costituzionale della creazione di una apposita sezione di controllo sugli enti regionali, a somiglianza di quanto previsto dalla legislazione nazionale per lo Stato».

«La presenza di una simile sezione - ha affermato Zingale - avrebbe contribuito ad evitare vicende di mala gestio ben note ai media, stimolando tempestivamente in termini di prevenzione e correzione gli opportuni interventi sia degli organi di governo regionali che dell’Assemblea regionale siciliana». E ha ricordato che «il precedente governo regionale aveva approvato uno schema legislativo che prevedeva l’istituzione della sezione, iniziativa che, però, anche, ma non solo, per alcune osservazioni formulate dagli uffici dell’Assemblea regionale, non aveva trovato sbocco in atti normativi. Nessuna ulteriore iniziativa risulta, ad oggi, assunta per colmare il vuoto normativo».