Sicilia, i numeri della Corte dei Conti: sentenze di condanna per quasi 11 milioni

Nel 2023 la Corte dei Conti in Sicilia ha emesso sentenze di condanna per un ammontare di 10 milioni 883.095 euro. È quanto emerge dalla relazione della presidente della Corte dei Conti per la Regione siciliana, Anna Luisa Carra, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo.

All’inizio del 2023 erano pendenti 126 giudizi, nel corso dell’anno ne sono stati introdotti 141 (108 di responsabilità, 11 di conto, 20 per resa di conto e 2 ad istanza di parte) e sono stati definiti 140 giudizi, di cui 101 di responsabilità, 14 di conto, 4 ad istanza di parte e 21 per resa di conto. Per i giudizi di responsabilità amministrativa sono state emesse 77 sentenze nei confronti di 160 convenuti. Quanto agli esiti, sono state emesse 52 sentenze di condanna, 10 di assoluzione e 15 con altra formula. A fronte di 91 sentenze emesse (tra giudizi di responsabilità e di conto) sono stati introdotti 9 atti di appello da parte della Procura (di cui 5 relativi a sentenze emesse nel 2023) e 25 atti di appello delle parti private (di cui 11 relativi a sentenze emesse nel 2023).