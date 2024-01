Forza Italia, l'annuncio di Schifani: l'assessore Edy Tamajo si candiderà alle elezioni europee

«L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, si candiderà alle elezioni europee, anche se è un assessore di spicco che sta lavorando bene». L’annuncio arriva da Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, durante il suo intervento al congresso di Forza Italia di Palermo, che si svolge a Mondello. «Andiamo avanti con una lista fortissima, ho provato a mettere insieme una coalizione, ma non ci sono riuscito», ha detto Schifani. «Ad oggi - ha aggiunto Schifani - è importante che Forza Italia voli in alto, anche con qualche problema interno di territorialità. Non so alle Europee con chi correremo. Il partito di Cuffaro correrà da solo». Il presidente ha anche raccontato di avere «sentito Berlusconi sette giorni prima che morisse. Ricordo le sue parole. Oggi non siamo più un partito leader e quindi abbiamo il dovere di portare avanti un progetto liberale pluralistico. Ma non possiamo diventare un taxi. Guai a vivere di Amarcord. Io ho vissuto 20 anni con Berlusconi e le sue battaglie devono essere la sua forza. Noi dobbiamo essere forti come lui per cambiare l’Italia e la Sicilia. Noi qui stiamo lavorando con una coalizione molto forte. Tenere unita la maggioranza significa evitare che ci siano isolamenti di alcuni partiti rispetto ad altri. Io farò in modo che ci sia reciproco rispetto».

Per Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, che ha presieduto l'assemblea di Palermo, «al congresso nazionale di Forza Italia, che si terrà a fine febbraio, è fondamentale che la Sicilia trovi una collocazione che valorizzi la dirigenza, la militanza dei siciliani, con ruoli che devono essere necessariamente apicali, e quando dico apicali penso alla segreteria nazionale». A margine del congresso di Mondello Mulè ha detto che il partito ha «un candidato segretario nazionale che è Antonio Tajani e sappiamo che però dovrà avere accanto a sé delle figure di riferimento, e certamente la Sicilia dovrà essere all’interno di questi importantissimi ruoli». Leggi anche Congresso di Forza Italia a Palermo: «Ricostruiamo la classe dirigente dei moderati» «È sempre stato un grande onore per la Sicilia - dice dal canto suo Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, a margine del congresso provinciale del partito, a Palermo - rappresentare una parte cospicua e spesso decisiva per il voto di Forza Italia, che ancora una volta dimostrerà di essere un partito in piena salute e con un consenso che le riconoscerà un ruolo fondamentale nella politica italiana ed europea».