Congresso di Forza Italia a Palermo: «Ricostruiamo la classe dirigente dei moderati»

Forza Italia impegnata a Palermo nell’elezione dei coordinatori cittadini e provinciali, delegati al congresso nazionale. Gli iscritti si sono radunati all’hotel La Torre di Mondello per eleggere i delegati. Il congresso cittadino in mattinata e provinciale nel pomeriggio, sono stati presieduti dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

«Forza Italia guarda avanti nel ricordo e nel rispetto e nell’affetto che ha sempre legato questo movimento al suo leader, Silvio Berlusconi – dice Mulè - ma ha la capacità di guardare avanti applicando quelle ricette della libera impresa, della valorizzazione della persona, del ruolo dello Stato che deve accompagnare e non vessare cittadini in tutti i suoi aspetti. Lo deve fare a livello nazionale ed europeo ma anche sopratutto qui in Sicilia che deve tornare ad essere, come sta cominciando a fare, motore per l’economia nazionale».

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, descrive la festa per i 30 della nascita del partito: «Abbiamo vissuto un momento emozionante che non ha soltanto commemorato la persona, esempio per la politica italiana e internazionale, ma ha sancito dei valori sui quali Forza Italia continua e rilancia – commenta Caruso -. Ora guardiamo i 30 e più anni del nostro futuro. Forza Italia continua ad essere un partito di riferimento dei moderati, dei liberali, dei garantisti e degli europeisti e credo che avremo l’opportunità di dimostrarlo alla prossima competizione europea dove sicuramente Forza Italia continuerà a rappresentare un pezzo importante del partito popolare europeo».