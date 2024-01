Palermo, il Provveditorato fermo per il furto di rame: un albero pericolante blocca il trasloco in un'altra sede

Il provveditorato agli Studi di Palermo, vittima di un maxi furto di rame che ha paralizzato l’attività, dovrebbe spostarsi dalla sede di San Lorenzo in via Ugo La Malfa. I lavori sono ultimati e la nuova sede è pronta. Il trasloco non può però avvenire a causa di un grosso albero pericolante che si trova all’ingresso e dovrebbe essere abbattuto.

«Abbiamo fatto diverse richieste alla Città Metropolitana a cui compete l’intervento - dicono dall’Ufficio scolastico regionale - ma ancora non abbiamo avuto nessuna risposta».