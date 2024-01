L'ex Provincia di Palermo: il trasloco del Provveditorato agli studi si farà lunedì, l'albero non è pericolante

Era già stato programmato, ed avverrà lunedì prossimo (29 gennaio), come stabilito nei giorni scorsi, il trasloco del Provveditorato agli studi dai locali di San Lorenzo alla nuova sede in via delle Ferrovie. Lo precisa la Città metropolitana di Palermo, che sottolinea, inoltre, che non esiste alcun impedimento al trasloco dovuto alla presenza di un grande albero secolare, che non è pericolante. La potatura dell’albero è già stata fatta stamattina dagli operai della società in house Palermo Energia e si è in attesa dell’autorizzazione da parte del Comune, che sta per arrivare, per potere provvedere al taglio di alcuni rami.

La Città Metropolitana, l'ex Provincia, ricorda di essere la proprietaria dell’immobile di via San Lorenzo e che quindi è l’ente la vittima del furto, avvenuto nei giorni scorsi, del cavo di media tensione che dalla cabina di trasformazione porta la corrente elettrica negli uffici, con l’intero edificio rimasto al buio.