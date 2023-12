Ancora un furto con spaccata a Palermo, colpito il minimarket di via Roma

Ancora un furto con spaccata a Palermo. Questa volta ad essere stato preso di mira un minimarket in via Roma, angolo via Santa Rosalia. Qualcuno la scorsa notte ha rotto il vetro della porta d'ingresso e si è intrufolato per rubare l'incasso. Ancora da quantificare il bottino.

Ad accorgersi del furto, questa mattina, il proprietario che ha allertato le forze dell'ordine che, giunte sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Gli inquirenti hanno ascoltato il titolare dell'esercizio commerciale e appurato l'esistenza di telecamere di videosorveglianza nella zona le cui immagini possono essere utili ad individuare i responsabili.

Su questo ennesimo caso di criminalità è intervenuto Antonio Nicolao del Pd e vice presidente della prima circoscrizione: «Si fermi al più presto questa escalation di violenza e di paura, servono presidi fissi - dichiara -. Continuo a ricevere lamentele e segnalazioni da parte dei residenti del centro storico, esattamente come quelle che ricevevo prima del corteo del 12 giugno che gridava più sicurezza e legalità per Palermo. Ma nessuna risposta di audizione è arrivata dalla prefettura in favore della istituzione come la prima circoscrizione. Abbiamo chiesto di poter essere ascoltati, proprio perché siamo il primo anello di collegamento tra cittadini e istituzioni, anche per evitare di fare esporre quei cittadini che sono disponibili a raccontare situazioni che meritano un'attenzione da parte delle forze dell'ordine o della polizia municipale e che potrebbero rilevarsi utili».

«È importante - continua - che la prefettura ascolti chi vive il territorio tutti i giorni, mi pare che ogni consigliere di circoscrizione rappresenti centinaia e centinaia di residenti, siamo pagati per ascoltare, proporre e consigliare i residenti, ma così possiamo solo udire inerti, ecco perché la fiaccolata del 21 dicembre ore 21 con concentramento da via Torino, proprio per sensibilizzare gli organi preposti a garantire maggiore sicurezza».