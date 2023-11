Palermo, dopo la protesta cambia la viabilità in via Belmonte Chiavelli

Una nuova ordinanza sindacale da oggi regola la circolazione in via Belmonte Chiavelli a Palermo. Modifica quella che era entrata in vigore solo tre giorni fa, l’1 novembre, e che aveva scatenato le proteste di residenti e commercianti contrari al senso unico in direzione via Regione Siciliana. Era stato bloccato il traffico delle auto con pesanti ripercussione sulla circolazione.

La nuova ordinanza, già in vigore, prevede il doppio senso di circolazione fino in via Colnago. Il tratto stradale sarà presidiato dalla polizia municipale anche per permettere il regolare servizio della linea dell’Amat numero 209. La sospensione del senso unico per l’intera strada era stata chiesta dal presidente della Terza circoscrizione Gioacchino Vitale e dall’intero Consiglio

«La nuova ordinanza non risolve del tutto i problemi - spiega Vitale - ma permette di mitigarne gli effetti. Su nostra richiesta verrà attivato un tavolo tecnico con la Motorizzazione regionale per trovare la soluzione che garantisca la mobilità nella zona, sia dei residenti e che dei numerosi commercianti». La nuova ordinanza sarà in vigore per sessanta giorni.

Nella foto la clamorosa protesta dell'1 novembre