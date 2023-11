Palermo, cassonetti ribaltati in viale Regione: i residenti di via Belmonte Chiavelli bloccano la strada

Caos e taffico impazzito in viale Regione Siciliana per la manifestazione dei residenti di via Belmonte Chiavelli e via Santa Maria di Gesù a Palermo. Protestano contro il cambio dei sensi di marcia: il senso unico danneggerebbe i commercianti di tutta la zona.

Cassonetti sono stati ribaltati, la spazzatura ha invaso la carreggiata impedendo agli automobilisti di passare e di uscire dalla città. Sono intervenuti gli agenti di polizia e della municipale, si sono registrati momenti di tensione. Dopo circa un’ora il blocco è stato rimosso, ma il traffico è ancora caotico in una delle zone più trafficate anche nella giornata di Ognissanti.