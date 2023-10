Rimpasto al Comune di Palermo, FdI giura lealtà al sindaco ma FI chiede di riottenere tre assessorati

«Rimpasto al Comune? Stamattina ci siamo visti con Fratelli d’Italia e stiamo ragionando su alcune soluzioni che potrebbero essere trovate in tempi molto brevi». Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione da parte di Gesap, società di gestione dello scalo palermitano Falcone-Borsellino, del piano degli investimenti 2024-2027 nella sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

Intanto, «FdI ha confermato leale collaborazione al sindaco Roberto Lagalla e piena fiducia nei propri assessori evidenziandone il significativo contributo dato all’amministrazione della città in questo primo anno dopo le elezioni comunali che hanno visto Fratelli d’Italia diventare il primo partito d’Italia». «Il sindaco - dichiarano il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Giampiero Cannella, il capogruppo al Comune Giuseppe Milazzo e il coordinatore provinciale Raoul Russo -, avvertendo la responsabilità di chi guida una coalizione, ha chiesto un ulteriore momento di riflessione per addivenire ad una soluzione condivisa dopo le fibrillazioni politiche in maggioranza che hanno caratterizzato queste ultime settimane».

«Nelle prossime ore, dopo un approfondito confronto all’interno del partito, Fratelli d’Italia si incontrerà nuovamente con il sindaco per addivenire ad una sintesi rispettosa degli equilibri e delle posizioni della maggioranza» concludono i tre rappresentanti del partito di Giorgia Meloni. Il confronto in giunta segue il passaggio dell’assessore ex forzista Andrea Mineo a Fratelli d’Italia. Forza Italia chiede di riottenere tre assessorati.