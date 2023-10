Palermo, solidarietà di Schifani alla giornalista Terranova e alla redazione di Adnkronos

«Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza a Elvira Terranova e alle giornaliste della redazione palermitana dell’agenzia Adnkronos per gli incresciosi episodi di criminalità che hanno subito in questi ultimi giorni». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Conosco - ha aggiunto - la grande forza d’animo e apprezzo la straordinaria professionalità di Elvira Terranova e delle colleghe di questa agenzia di stampa e, ne sono certo, non si lasceranno abbattere e continueranno a svolgere il loro lavoro con l’impegno che tutti riconosciamo, sempre al servizio della informazione dei cittadini».

Solidarietà anche da Annalisa Tardino, leader della Lega in Sicilia: «Esprimo a nome mio e della Lega piena solidarietà e vicinanza a Elvira Terranova - ha detto -, stimata professionista e caposervizio dell’agenzia Adnkronos, nonché alla stessa redazione, per gli episodi intimidatori avvenuti in questi giorni. Quanto accaduto non riuscirà nell’intento di ledere l'autonomia e l'indipendenza della testata giornalistica, fondata su un impegno quotidiano volto ad offrire ai cittadini un servizio cruciale, come è quello di un’informazione libera e scevra da condizionamenti. Auspico che le autorità preposte alle indagini facciano presto chiarezza sui fatti».