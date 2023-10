Palermo, ladri fanno irruzione nella sede dell'Adnkronos

La redazione palermitana dell’agenzia Adnkronos nel pomeriggio è stata messa a soqquadro. Manomessi anche i contenuti degli armadi. Dalla sede della redazione è stato portato via soltanto un televisore. Sull’accaduto sono in corso accertamenti e nella sede della redazione di via Principe di Villafranca sono intervenuti gli uomini della squadra mobile e della polizia scientifica. Acquisite le immagini di videosorveglianza

Lo rende noto l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, che esprime «solidarietà alla collega Elvira Terranova, caposervizio dell’agenzia di stampa, capo della redazione Sicilia».