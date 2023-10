Presa di mira l'auto della giornalista Terranova, solidarietà dell'ordine dei giornalisti

Ignoti hanno provato a rubare l'auto della giornalista Elvira Terranova (nella foto), per poi darsi alla fuga in seguito all’arrivo di una volante della polizia. «L’Ordine dei giornalisti di Sicilia esprime solidarietà alla collega Elvira Terranova, caposervizio dell’agenzia Adnkronos ». È quanto si legge in una nota dell’Odg.

Pochi giorni fa un altro episodio ha visto coinvolta indirettamente la giornalista, quando è stata presa di mira ed è stata messa a soqquadro la redazione di Adnkronos.

Sui fatti sono in corso accertamenti.