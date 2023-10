Regione Siciliana, l'assessore Messina blocca le trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti

L'assessore al Personale, Andrea Messina, smentisce l'Aran e blocca sul nascere le trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti della Regione Siciliana. L'assessore, di area cuffariana, ha contestato con una lettera di due pagine gran parte dei punti sui quali il commissario dell'Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego, Accursio Gallo (nella foto), stava discutendo con i sindacati. Secondo Messina, «non rispecchiano l'atto di indirizzo che il governo aveva inviato alla stessa Aran». In sintesi, Gallo avrebbe proposto ai sindacati una intesa più ampia (su singole voci di aumenti e sulla riclassificazione) di quella che il governo dice di poter sostenere.

Anche se Gallo aveva riaperto il tavolo, ottenendo un via libera dai sindacati proprio sulla base di un precedente incontro nel quale Schifani aveva prospettato nuove possibilità di intesa. Per questo tutte le sigle erano tornate al tavolo dopo un anno. Ora lo stop di Messina, a pochi giorni dalla riapertura del tavolo negoziale, crea grande agitazione fra i sindacati. E riapre le divisioni che erano maturate fra una parte degli autonomi (scettici sulla firma del contratto) e la maggioranza delle altre sigle, favorevoli alla chiusura degli accordi.

«La lettera dell’assessore Messina che chiede all’Aran di rivedere la bozza del nuovo contratto dei dipendenti della Regione, presentata ai sindacati lo scorso 17 ottobre, va incontro alle nostre richieste: si tratta infatti di una proposta non condivisibile e ci auguriamo che questo dia nuovo impulso alle trattative», hanno detto a caldo Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal. «Già in occasione dell’incontro di martedì scorso – continuano Badagliacca e Lo Curto – avevamo evidenziato che il rinnovo del contratto deve camminare di pari passo con la riclassificazione del personale e che la bozza presentata dall’Aran non aveva recepito tutte le indicazioni arrivate dal governo. Ci auguriamo che questo rimetta la trattativa sui giusti binari per dare risposte concrete ai dipendenti regionali anche sulle posizioni organizzative, sulle indennità, sulle progressioni economiche».