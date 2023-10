Palermo Marina Yachting chiuderà i battenti all'1.30 della notte: la riapertura alle 6

Da stasera il Palermo Marina Yachting, appena inaugurato, chiuderà all’1.30, un orario che verrà prolungato fino alle 2.30 nei fine settimana (dal venerdì alla domenica). La riapertura è prevista alle 6 del mattino. Vietato l’ingresso agli skateboard.

Oltre quarantamila presenze nel primo weekend di apertura hanno richiesto, infatti, un immediato adeguamento del piano di sorveglianza e pulizia. È garantita la sorveglianza h24 con la presenza massiccia di guardie giurate, ulteriormente incrementata nei fine settimana. Inoltre, sono già attive 420 telecamere.

Settanta sono i cestini già disseminati sull’area e si resta in attesa che arrivi la nuova fornitura di ulteriori 70, già in produzione e opzionata dall’Autorità, vista l’affluenza. La Osp, la società che con partenariato pubblico/privato, gestisce i servizi portuali, garantisce la pulizia ordinaria e straordinaria, lo svuotamento dei cestini di tutta l’area e il presidio nei servizi igienici con un numero imponente di operatori ecologici.

Fin quando non saranno automatizzati - e ciò avverrà nelle prossime 2/3 settimane - i parcheggi del Pmy, circa 280 posti, non saranno accessibili a mezzi e auto, ad eccezione di quelli autorizzati. I concessionari integreranno la pulizia e la sorveglianza assicurata dall’Autorità portuale, come si trattasse di un grande condominio.

«Non ci aspettavamo - dice il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti (nella foto) - una tale affluenza con soltanto quattro negozi aperti, ma siamo contenti di averlo scoperto, e siamo felici e onorati del successo che lo spazio sta riscuotendo. I palermitani sono i primi guardiani di questo luogo quindi li esorto a non esitare e a far intervenire la sorveglianza se si accorgono di comportamenti maleducati. Sono certo che questo mio appello non cadrà nel vuoto: noi stiamo portando avanti tutti i servizi nel migliore dei modi e mai verremo meno al nostro impegno di mantenere decoroso questo luogo, come abbiamo sempre fatto nei nostri porti. La città ha un nuovo quartiere ed è necessario il contributo di tutti. Rispetto e salvaguardia del bello deve essere l’impegno di ogni cittadino».