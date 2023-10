Palermo, a pochi giorni dall'inaugurazione primo atto vandalico al Marina Yachting

"Neanche due giorni di apertura e questo è il primo risultato. E' una vergogna. Chiedo ai palermitani sensibili se vedono questi individui di fermarli". E' l'amaro sfogo di Daniela Giacalone, titolare di una delle attività commerciali Marina Yachting, la nuova area del porto di Palermo inaugurata pochi giorni fa: sul prospetto del suo locale sono già entrati in azione i vandali. E' stato disegnato un cuore gigante, poi è stato spruzzato dello spray.

"La cosa assurda - aggiunge Giacalone - è non capire il valore per la città e deturpare così, neanche dopo due giorni. Tra una settimana cosa vedremo? Murales, gente che si fa il bagno o gente che distrugge i giochi d'acqua? Non si meritano nulla". I commenti al post condiviso sui social esprimono delusione e indignazione, ai quali Giacalone risponde: "Vorrei solo che si capisse che è inutile dire che Palermo non funziona quando non ci si impegna in primis per farla funzionare. Invece di criticare dobbiamo amare la nostra città".

Parole di rabbia e forte amarezza dopo l'inaugurazione del molo trapezoidale, un mega progetto di riqualificazione che si sviluppa su 45 mila metri quadrati di superficie, dando un volto completamente nuovo al porto del capoluogo siciliano e attirando già migliaia di visitatori durante il fine settimana. Il timore, però, è che gli atti vandalici possano ripetersi.