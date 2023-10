Tasse evase, una sorpresa a Palermo: recuperati quattro milioni

L’ultima in ordine di tempo è stata una grossa azienda che ha versato al Comune due milioni e duecentomila euro di tributi non pagati. Su otto milioni di debiti accertati per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti, dell’Imu e del Cup (canone unico patrimoniale) - che raggruppa sotto questo acronimo Tosap, imposta sulla pubblicità e tasse sulle concessioni di suolo pubblico - l’assessorato alle Attività produttive ne ha recuperati poco più della metà, oltre quattro milioni di euro che sono tornati nelle disponibilità delle casse dell’amministrazione grazie a una puntigliosa attività di screening su più di un migliaio di posizioni irregolari.

«Abbiamo ereditato una situazione molto pesante - spiega l’assessore Giuliano Forzinetti - perché con le amministrazioni del passato non veniva realizzato alcun tipo di controllo. In tanti non avevano pagato perché nessuno si era fatto avanti per riscuotere queste somme. Adesso che le verifiche sono sempre più puntuali, i risultati raggiunti sono importanti nonostante in ufficio ci siano solo due persone dedicate a questo compito. Contiamo nei prossimi mesi di avere più personale e quindi di riuscire a mettere in campo un’attenzione ancora maggiore nei confronti di quelle società che sono inadempienti».

Segno che finalmente il regolamento anti-evasione, che è l’applicazione di una legge nazionale, sta funzionando come si deve anche perché la procedura prevede la sospensione delle licenze o la revoca delle concessioni per chi ha una morosità superiore ai mille euro. La Scia, ovvero la certificazione di inizio attività, è già stata ritirata a cinque società commerciali che, di conseguenza, hanno dovuto chiudere. Infatti senza questa documentazione non si può alzare una saracinesca per vendere al pubblico.

