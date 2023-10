I Cinquestelle: «No alla privatizzazione della raccolta rifiuti a Palermo»

«No alla privatizzazione del settore rifiuti a Palermo». Lo dice il gruppo consiliare del M5S al Comune di Palermo: «Un secco no alla proposta del sindaco Roberto Lagalla», sottolinea.

«Vogliono smantellare - affermano i consiglieri pentastellati - i servizi pubblici essenziali come i rifiuti e l’aeroporto di Palermo. C’è un investimento importante di fondi Pnrr e Pon Metro di milioni di euro per rilanciare l’impiantistica pubblica a Bellolampo e il settore dei rifiuti urbani e la Rap. Non accettiamo che la impiantistica di Bellolampo, finanziata con i fondi pubblici, venga poi “consegnata” a privati».

«Privatizzare tutto è la classica logica dei partiti di destra, per far gestire tutto ai privati. Lo impediremo», aggiunge il coordinatore regionale Cinquestelle, Nuccio Di Paola.