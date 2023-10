Scandalo rifiuti a Palermo, l’ira del sindaco: cambiare registro o si passi ai privati

La natura pubblica di Rap non può essere un dogma. Visto quello che è accaduto, sommato agli scarsi risultati di pulizia, il sindaco lancia l’aut aut: o si cambia registro o si muore e ci si rivolge ai privato. Non c’è alternativa.

Il disastro mediatico dopo l’inchiesta sui 101 furbetti, il disastro dei rendimenti aziendali, il disastro di Bellolampo, il disastro generale delle aziende partecipate manda su tutte le furie Roberto Lagalla. Che dice, ora basta.

Si sa che le società partecipate sono la palla al piede del Comune, addirittura rischiano di mandare a carte quarantotto il piano di riequilibrio per i loro bilanci instabili. Ma Lagalla va oltre e si chiede: «Ma come può essere competitiva un’azienda che costa al contribuente 120 milioni e dal riciclo riesce a recuperare meno di 1,9 milioni, cioè l’uno per cento? Come può essere competitiva una società che scopre che 101 suoi dipendenti si sottraggono a ogni forma di controllo e di dovere?».

Il primo cittadino è un fiume in piena, nella sala Martorana di Palazzo Comitini, temporanea sede del Consiglio, convocato originariamente per relazionare sugli incendi di questa estate che hanno messo a ferro e fuoco la città, non si lascia sfuggire l’occasione di commentare l’indagine che ancora una volta mette nell’occhio del ciclone la partecipata di piazzetta Cairoli. Ed è l’occasione per tirare una linea, quasi a volere lanciare un ultimatum. L’Aula rimane in silenzio mentre Lagalla snocciola dati drammatici. Soprattutto per la prospettiva aziendale.

Un servizio completo di Giancarlo Macaluso sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi