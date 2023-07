Lagalla in volo su Palermo: «Ho visto con un'ottica diversa le ferite provocate dagli incendi»

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in volo sulla città per vedere dall’alto il disastro causato dagli incendi di questi giorni. «Ringrazio la polizia di Stato, il signor questore e il reparto volo della polizia per il giro di perlustrazione in elicottero sulla città», ha dichiarato. «Abbiamo potuto vedere in modo diverso - ha aggiunto - le ferite provocate dai devastanti incendi dei giorni scorsi, rendendoci conto di quanto siano state decisive tutte le operazioni di soccorso messe in campo dalle forze dell’ordine, Protezione civile e associazioni di volontariato per evitare danni peggiori di quelli che si sono verificati».