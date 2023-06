Strade colabrodo a Palermo, svolta e progetti per le 8 circoscrizioni

Tutt'e otto le circoscrizioni della città avranno a brevissimo, come pronto accomodo, un modo per tamponare l'emergenza delle strade bucate e dei marciapiedi sconnessi. In giunta sono state approvate le otto delibere con cui appunto si dà il via libera ad altrettanti progetti. Le imprese saranno individuate in via diretta, senza particolari formalità, visto che si tratta di importi inferiori a centomila euro.

I progetti si configurano come interventi di manutenzione di infrastrutture pubbliche e «tra gli obiettivi la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale anche attraverso il miglioramento della viabilità urbana».

Siamo a una mini-svolta nell’annoso problema delle strade-colabrodo dal centro alle periferie. Anni e anni di incuria e di mancanza di manutenzione, solo qualche rattoppo spesso fatto male, hanno consegnato una situazione disastrosa. Non c’è via che non abbia bisogno di un intervento. Estromessa la Rap per il rattoppo urgente, al momento il servizio è affidato all’impresa che sta eseguendo la revisione del sottopasso di via Crispi. In attesa, appunto, che diventino operativi gli otto progetti esecutivi, uno per ogni circoscrizione. In più, sono stati deliberati interventi appositi per via Volturno e per via Libertà e l’asse che va dal porto alla circonvallazione (opere che sono nel piano Triennale).

