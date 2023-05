Palermo, il frigorifero degli orrori ai Rotoli: scatta la caccia ai responsabili

Il frigorifero degli orrori scoperto al cimitero dei Rotoli, a Palermo, con salme e resti anatomici dimenticati, getta luce sulla superficialità inquietante sulla gestione del cimitero. Sulla vicenda, svelata dal Giornale di Sicilia, è caccia alle responsabilità di chi, nel tempo, ha gestito questa situazione. Oggi il sindaco, Roberto Lagalla, che in questo frangente non ha rilasciato dichiarazioni, avrà una riunione con la struttura commissariale messa in piedi proprio per affrontare un'emergenza - quella delle bare in deposito - che è in via di risoluzione. E sarà l’occasione anche per discutere di questa nuova puntata di una saga della vergogna che dura da troppo tempo.

Il servizio completo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola

