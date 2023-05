Palermo, al cimitero dei Rotoli defunti dimenticati nel frigo spento

Il cimitero dei Rotoli di Palermo come le scatole cinesi. Apri porte per capire un po' qual è la situazione e cominciare a sgombrare i resti del disastro e quando pensi di esserci già in parte riuscito ecco la macabra scoperta della nuova amministrazione nella saletta che ospita le celle frigorifere, proprio di fronte al deposito ex Bonanno (dove comincia la storia delle bare in deposito). Nel frigo, immotivatamente e contro ogni norma spento da anni, c’erano le salme di sette persone, alcune morte tra il 2014 e il 2015. Dimenticate in mezzo a copiosi percolamenti e ratti morti per le esalazioni respirate nel deposito.

