Regione, l'assessore Messina: «All’Ars aggressione al fondo per le autonomie»

«Purtroppo c'è un tentativo all’Ars di aggressione al fondo per le autonomie da 327 milioni per le spese correnti che il governo ha previsto nella manovra finanziaria»: lo dichiara l’assessore regionale per le Autonomie locali, Andrea Messina, parlando all’Assemblea dell’Anci Sicilia (che ha visto l’elezione di Paolo Amenta). «Con queste riserve - prosegue Messina - si cerca di finanziarie altre piccole attività o ancora peggio piccoli investimenti. Ho massimo rispetto per le dinamiche parlamentari, ma non ha senso che noi prevediamo un budget di 327 milioni ma poi con riserve si spostano risorse su altre finalità facendo ridurre il fondo a 280-260 milioni di euro. Noi come governo difenderemo le nostre scelte».

