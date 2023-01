Il prefetto Cucinotta: «Sulle intimidazioni subite poche le denunce dei sindaci»

Sono pochi i sindaci in Sicilia che hanno risposto a un questionario del ministero dell’Interno sul tema delle intimidazioni agli amministratori locali. A segnalarlo è il Prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, nel suo intervento alla XII Assemblea dell’Anci Siiclia, in corso a Palermo. «Dispiace dovere registrare questa poca collaborazione in un tema delicato come le intimidazioni agli amministratori, le denunce sono scarse - ha detto il prefetto -. Il ministero dell’Interno è fortemente impegnato su questo fronte. È un momento storico cruciale, ci vuole un cambio di mentalità. Vorrei invitarvi a una maggiore collaborazione. Noi siamo a fianco dei Comuni, ma i Comuni devono essere a fianco della Prefettura».

