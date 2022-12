Regione Siciliana, la sanità cambia volto: pronta la nomina di Requirez all'Osservatorio delle epidemie

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore alla Sanità Giovanna Volo sono pronti a piazzare la prima tessera di rilievo nel delicatissimo puzzle della burocrazia regionale. La giunta, che il presidente ha convocato per oggi pomeriggio, nominerà – a meno di clamorosi colpi di scena – Salvatore Requirez alla guida del Dasoe, il dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Si tratta della sezione dell’assessorato alla sanità che si occupa, tra l’altro, della gestione della pandemia da Covid. In passato alla guida di questo dipartimento c’era Letizia Diliberti, poi finita nell’inchiesta sui presunti dati falsi che ha coinvolto anche l’ex assessore Ruggero Razza. Da allora il Dasoe è stato affidato ad interim a Mario La Rocca, il dirigente che guida l’altro dipartimento della Sanità (quello per la Pianificazione). Requirez è in questo momento direttore sanitario del Civico di Palermo. E ha una lunghissima esperienza nella sanità pubblica, dove ha ricoperto incarichi di vertici in varie strutture. Sul tavolo della giunta c’è anche il caso Pier Carmelo Russo. Il presidente valuterà con gli assessori il dossier sulla maxi parcella da 5 milioni che la Regione ha riconosciuto a Russo e al collega Francesco Stallone per aver difeso Palazzo d’Orleans nella causa intentata dalle ditte che si erano aggiudicati i bandi per i 4 termovalorizzatori, poi annullati dal governo Lombardo.

