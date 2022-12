Precari della sanità, l'assessore Volo incontra i sindacati: "Sì alla proroga"

Si è tenuto oggi l’incontro tra i sindacati Nursind Cgs e Fials Confsal e l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo. Da ció che è emerso, sembra che la tanto agognata stabilizzazione che gli operatori sanitari chiedevano da tempo possa essere ormai ad un passo. L’assessore ha infatti assicurato che gli operatori avranno tutti una proroga: il governo è già al lavoro e a breve dovrebbe esserci una data per un ulteriore incontro che potrebbe portare all’apertura di un tavolo tecnico e alla soluzione definitiva, ovvero la stabilizzazione dei sanitari.

Discorso diverso per coloro che sono stati assunti con il click day: per gli amministrativi la norma non prevede questa soluzione è tutto dipenderà dal governo nazionale ma la strada da percorrere sembra molto complicato. Per loro, la Regione sta studiando una possibile, difficilissima, proroga: «sono tanti i problemi irrisolti della sanità siciliana - ha sottolineato Sandro Idonea, segretario regionale della Fials Confsal - ma il più urgente è la scadenza dei contratti dei precari. Abbiamo chiesto la proroga di tutti contratti in scadenza portando l’esempio della Regione Lazio che li ha prorogati tutti di un anno. Per i precari assunti col click day abbiamo chiesto il mantenimento in servizio e il possibile incremento delle ore per dare loro la giusta dignità. Come Fials abbiamo inoltre rimarcato la necessità e l'importanza di procedere con celerità alla riforma del servizio di emergenza urgenza del 118 e l'assessore ha assicurato che a riguardo convocherà un apposito tavolo».

Parole a cui fanno eco quelle del segretario regionale del Nursing Cgs, Salvo Calamia: «chiediamo la proroga per tutto il personale sanitario sia garantita per almeno un anno, un periodo di tempo che riteniamo necessario vista la carenza cronica di personale e utile a garantire una migliore efficienza del sistema sanitario. Riteniamo inoltre fondamentale che la proroga sia propedeutica alla stabilizzazione che dovrà avvenire entro il 2023

