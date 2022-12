Schifani d'accordo con Lagalla: «Occorre privatizzare gli aeroporti siciliani»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, propone la privatizzazione degli aeroporti siciliani. Sulla stessa linea si era pronunciato ieri, 13 dicembre, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«Capisco che nella nostra Isola ci siano logiche profondamente radicate, ma il mondo delle gestioni aeroportuali in Italia ha subito una profonda trasformazione negli ultimi anni. Anche per la Sicilia è giunto il momento di cambiare», ha detto, replicando alle dichiarazioni di Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che aveva messo in luce come sia «triplicato il numero dei passeggeri».

«Come è avvenuto in tutto il Paese - prosegue Schifani - con le privatizzazioni si sono ottenuti risultati concreti ed evidenti che sono sotto gli occhi di tutti: non contano soltanto gli utili, ma anche efficienza e servizi per i cittadini. Il nostro obiettivo adesso è quello di lavorare concretamente per adeguare le nostre strutture al mercato e crescere sempre di più, senza impantanarci nella sterile difesa di posizioni acquisite».

«Le dichiarazioni del presidente Schifani - ha reagito a sua volta Scalia - rischiano di generare confusione. Infatti, non ho commentato la privatizzazione dello scalo, messa in campo dal presidente della Regione, perché è un argomento che riguarda i soci di Gesap e non l’amministratore delegato della società. Era opportuno precisare, invece, per evitare mistificazioni - ha concluso - che il lavoro e i risultati concreti di questa squadra di manager hanno portato a efficienza, servizi e utili che tanto conteranno per chi acquisirà in futuro lo scalo».

© Riproduzione riservata