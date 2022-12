La Cgil contro Schifani: «L'aeroporto di Palermo funziona, no alla privatizzazione»

La Cgil Palermo e la Filt Cgil Palermo intervengono in merito alle dichiarazioni del presidente della Regione Renato Schifani e del sindaco Roberto Lagalla sulla privatizzazione dell’aeroporto Falcone-Borsellino esprimendo «preoccupazione - dicono i segretari Mario Ridulfo e Francesco Piastra per la Cgil Palermo e il segretario Gaetano Bonavia per la Filt Cgil Palermo - per il rischio che si avvii un processo di privatizzazione di un’azienda che funziona, e che ha prodotto buoni risultati, senza un confronto con i lavoratori e con lo scopo di fare solo cassa. Chiediamo all’amministrazione comunale di avviare una discussione pubblica sul tema delle aziende partecipate del Comune come chiesto nell’incontro di alcune settimane delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil con il sindaco Lagalla».

