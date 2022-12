Una notte gratis in albergo ai turisti che atterrano a Palermo

Un pernottamento gratis per chi ha prenotato un soggiorno di almeno tre notti negli alberghi di Palermo: potranno usufruire dell’offerta i passeggeri dei voli in arrivo all’aeroporto Falcone-Borsellino a partire dal 10 gennaio fino al 21 marzo del prossimo anno. Ritorna Fly to Palermo Winter, la versione invernale del progetto che punta a promuovere il turismo messa in campo grazie alla collaborazione tra Federalberghi, l’assessorato comunale al Turismo e la Gesap, la società che gestisce lo scalo di Punta Raisi. La promozione è destinata ai turisti che atterrano con un volo di qualsiasi compagnia aerea: la notte gratuita si potrà ottenere da lunedì prossimo inserendo il numero della propria carta di imbarco sull’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo aeroportodipalermo.it. Si aprirà la pagina con le strutture alberghiere, suddivise per stelle e tipologia (alberghi, B&B, case vacanza e appartamenti): a questo punto il viaggiatore dovrà solo scegliere la sistemazione che più gli piace e cliccare sul link indicato per effettuare la prenotazione.

L’iniziativa è stata presentata ieri, a Palazzo delle Aquile, dall’assessore al Turismo, Sabrina Figuccia, dal presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio, e dal direttore generale di Gesap, Natale Chieppa. «Si tratta di un lavoro di grande sinergia – ha detto l’assessore Figuccia - che nasce dall’idea che l’amministrazione possa essere soggetto facilitatore rispetto ad un mercato in forte ripresa, che va sostenuto concretamente. L’obiettivo principale è quello di incentivare il turismo in un periodo di bassa stagione, puntando sul brand Palermo in tutte le sue declinazioni».

Oltre alla notte gratis, coloro che prenoteranno l’offerta Fly to Palermo Winter avranno la possibilità di godere anche di un walking tour gratuito su due, grazie al coinvolgimento delle due associazioni delle guide turistiche Agt e Gta, e di uno sconto del 10 per cento sul Cityseeinsight. «Riteniamo che questa iniziativa, chiaramente aperta ed implementabile - ha spiegato Farruggio - con la collaborazione di ogni singolo partner, possa raggiungere grandi risultati. L’obiettivo è di incentivare i flussi turistici in questo periodo di bassa stagione, partendo dal fatto assodato che la nostra destinazione è prevalentemente raggiungibile con l’aereo».

Per il direttore generale di Gesap, Natale Chieppa «il nostro compito sarà di mettere in connessione il viaggiatore con le strutture ricettive e creare una sinergia con chi si occupa di servizi turistici». Inoltre sono previste agevolazioni sui taxi e sulle auto a noleggio con conducente, sconti in diversi ristoranti e pizzerie che aderiscono alla Fipe mentre Coopculture concederà gratis l’app per la visita al museo archeologico Salinas, al Castello della Zisa e all’Orto Botanico e la possibilità di organizzare a prezzi agevolati visite speciali per le collezioni e i laboratori per i più piccoli. «In questo pacchetto di offerte c’è tutto quello che può servire al turista - ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla - L’obiettivo è fare diventare Palermo una città di turismo per 12 mesi all’anno». Per il capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi e componente della commissione Attività produttive, Dario Chinnici Fly to Palermo winter «rappresenta una straordinaria opportunità per l’economia e il turismo».

