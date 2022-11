Regione: Schifani pronto ad annunciare la giunta, manovre in corso per l'ufficio di presidenza Ars

Partiti al lavoro, oggi pomeriggio, in vista della seduta di domani (16 novembre) all’Ars in cui verrà presentata la squadra di governo di Renato Schifani che giurerà a Sala d’Ercole. Poi si dovrà eleggere l’Ufficio di presidenza.

Il Partito democratico oggi pomeriggio riunisce i suoi parlamentari a Palermo, ma un po’ tutti i gruppi stanno facendo il tagliando, verificando equilibri, nomi e postazioni. Oltre ai due vicepresidenti dell’Ars, uno dei due dovrebbe essere espresso dalle forze dell’opposizione, dovranno essere eletti tre deputati questori, tre deputati segretari che potranno essere portati con modifica fino a cinque.

Dal momento che tutti i gruppi parlamentari devono essere rappresentati all’interno dell’ufficio di presidenza, se uno dei gruppi costituiti risulta escluso dalla composizione dell’ufficio, la seduta viene aggiornata e si procede all’elezione dei deputati segretari aggiuntivi.

Per le due vicepresidenze i nomi in ballo sono quelli di Michele Mancuso e Luisa Lantieri per Forza Italia, Nello Dipasquale e Antonello Cracolici per il Pd, e Nuccio Di Paola per i Cinquestelle. Riccardo Gallo per Fi tra i deputati segretari parte favorito così come Vincenzo Figuccia e Giuseppe Lombardo tra i questori. La presidenza della commissione regionale Antimafia, che non vorrà votata invece domani, potrebbe andare al movimento di Cateno De Luca.

