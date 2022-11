Palermo, via libera dalla giunta: la Rap assumerà 300 netturbini a tempo indeterminato

La giunta comunale di Palermo, constatando la carenza di personale all'interno della partecipata Rap, che si occupa di spazzamento e raccolta rifiuti in città, ha dato via libera all'azienda per l'assunzione a tempo indeterminato di 300 operai. Verrà dunque pubblicato prossimamente un bando per un concorso pubblico al fine di reclutare e integrare personale. I nuovi assunti saranno inquadrati nella categoria "operai di livello J", ovvero netturbini.

L'amministrazione comunale con la delibera del 20 ottobre ha dato il benestare al Piano del fabbisogno del personale di Rap 2022-2024, apportando una modifica alla precedente dell'8 settembre in cui si parlava di assunzioni a tempo determinato. Ciò consentirà all'azienda di poter accedere a sgravi contributivi non previsti da contratti a termine.

Il bando di concorso verrà pubblicato online sul sito del Comune di Palermo.

