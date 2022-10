Palermo, corteo all’Albergheria contro gli spacciatori di droga

Il quartiere palermitano dell’Albergheria si ribella allo spaccio di crack che sta uccidendo decine di giovani. Per questo l’associazione Sos Ballarò ha organizzato per il prossimo 4 novembre un corteo. Si parte da piazza Casa Professa alle 16. L’iniziativa serve a sensibilizzare istituzioni, forze dell’ordine, famiglia e associazioni a combattere contro la vendita di questa droga che viene spacciata nei vicoli del mercato storico e non lascia scampo a chi ne fa uso.

Alla manifestazione stanno aderendo anche i parroci della zona che durante le messe invitano i fedeli a prendere parte al corteo. «E’ importante esserci - dice frà Gaetano, parroco della chiesa di Sant’Antonino, in corso Tukory - Bisogna chiedere a gran voce interventi contro questa piaga che affligge il nostro quartiere».

