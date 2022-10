Schifani: «Lavorerò agli assessori solo dopo la proclamazione degli eletti»

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha diffuso una nota per precisare che, in questa fase, assicura, è impegnato nella gestione delle attuali emergenze della Sicilia e, per questo motivo, prosegue, non ha ancora aperto il dossier che riguarda la formazione della giunta regionale di governo. A tempo opportuno, si legge nella nota, «soltanto dopo la proclamazione degli eletti, prenderà in esame il fascicolo in questione».

Il presidente si è pronunciato intanto sulle caratteristiche del nuovo assessore alla Sanità, come riporta il Giornale di Sicilia oggi in edicola. «Sarà un profondo conoscitore di questo settore, perché non ci si può inventare assessore alla Sanità», dice Schifani nel tracciare l’identikit del successore di Razza. I primi indizi, scrive il Giornale di Sicilia, sbarrano la strada a molti dei nomi circolati, anche a quelli che sarebbero stati suggeriti da Gianfranco Micciché. Il leader regionale di Forza Italia, nel frattempo, ieri ha perso la chance di andare a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Senato: accanto a La Russa siederà Maurizio Gasparri. Per Miccichè resta ora l’ipotesi di un incarico da sottosegretario.

