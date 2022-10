Palermo, i conti del Comune: in bilico i 60 milioni delle società partecipate

Comunque li giri, i conti del Comune di Palermo non tornano mai. Com’è noto l’amministrazione sta procedendo a preparare il rendiconto del 2021. Atto che, da solo, dovrebbe evitare ulteriori adempimenti. Niente, cioè, bilancio di previsione che non si è potuto approvare per i gravi problemi finanziari del Comune che lo hanno portato sull’orlo del dissesto. In una norma della legge di conversione del Dl Aiuti, infatti, uno dei sostegni alle amministrazioni in queste condizione è quello di esentarli dal previsionale 2021, roba che non avrebbe senso peraltro a tempo abbondantemente scaduto.

Solo che anche così già stanno emergendo dei problemi che portano a circa 80 milioni di euro i disallineamenti fra i crediti bilanci delle partecipate e i debiti effettivamente riconosciuti dal Comune.

