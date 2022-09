Decreto Aiuti, non ci l'sarà aumento dell’Irpef a Palermo

«Grazie al lavoro svolto in Senato da Davide Faraone e alla sinergia con il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco Carolina Varchi, Palermo potrà evitare l’aumento dell’Irpef nel 2022. L’approvazione dell’emendamento al Dl Aiuti, passato a Palazzo Madama, consentirà infatti di evitare un inasprimento della pressione fiscale in un momento critico come quello che viviamo e getta le basi per riscrivere il pessimo piano di riequilibrio voluto dalla precedente amministrazione». Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi, commentando l’approvazione dell’emendamento al Decreto Aiuti bis avvenuta in Senato. “Un sospiro di sollievo per tutti i palermitani, ma soprattutto la dimostrazione della bontà del lavoro che la maggioranza sta portando avanti al Comune per rilanciare la nostra città», aggiunge.

© Riproduzione riservata