Comune di Palermo, conti in agonia e riequilibrio sempre più difficile

Partecipate del Comune di Palermo fuori controllo che impongono all'amministrazione di prevedere nel fondo rischi perdite per 13 milioni in più rispetto allo scorso anno. Tariffe per i servizi ai cittadini ancora mancanti dell’aggiornamento delle tariffe per garantire la copertura del 36% prevista dalla legge. Sono solo alcune delle mine vaganti distribuite qua e là tra le pagine della seconda relazione firmata dal ragioniere generale Paolo Basile che qualche giorno fa ha messo nere su bianco e consegnato i numeri sull’esercizio finanziario 2022. Un capitolo, anzi un libro dai dati ancora più spinosi di quando con i conti aveva a che fare la ex amministrazione Orlando. Piano di riequilibrio sempre più in salita.

