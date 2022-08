Regionali in Sicilia, Schifani stoppa gli alleati: per ora si pensi al voto, di assessori si parlerà dopo

Sa della sfida che già anima i big di ogni partito che lo sostiene, avverte il pressing degli alleati per definire ruoli e di peso nell’eventuale futuro governo. E così Renato Schifani manda un avviso ai naviganti: prima si pensi alla campagna elettorale, solo dopo discuteremo di assessorati. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana lavora a ricucire la coalizione nel post-Musumeci. E per riuscirci indica la road map da qui al 25 settembre, giorno delle urne. «Confido che i siciliani diano al centrodestra la maggioranza per garantire la stabilità di governo senza dovere cercare di volta in volta i voti in Assemblea regionale», ha detto Schifani. Frasi che vanno lette nella duplice chiave di rinviare a dopo il voto ogni tema che possa creare divisioni e di concentrarsi per tenere compatto l’elettorato ed evitare la trappola del voto disgiunto.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola

