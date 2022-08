Palermo, l'opposizione non decide: rinviata elezione vicepresidente commissione Bilancio

Rinviata l’elezione del vicepresidente della commissione Bilancio in Consiglio comunale a Palermo. Un posto che spetta all’opposizione, dato che la maggioranza di centrodestra ha scelto i presidenti. Per quel posto era stato indicato il nome di Ugo Forello.

«La mancata elezione del vicepresidente della Commissione Bilancio - commenta il consigliere Mariangela Di Gangi - è un brutto segnale. Innanzitutto perché già troppo tempo si è perso perché le commissioni fossero insediate, come se non vi fossero emergenze di cui occuparci e delibere urgenti da preparare, a partire proprio da quelle che riguardano la delicatissima situazione finanziaria del Comune. Non posso che fare appello al senso di responsabilità delle forze di maggioranza e del Pd, che è la prima forza di opposizione, affinché si sblocchi subito questa impasse e non si immoli sull’altare della campagna elettorale il lavoro nell’interesse dei cittadini e delle cittadine, che deve essere la priorità del Consiglio comunale».

© Riproduzione riservata