Palermo, oggi le commissioni consiliari: su Rini esplode la polemica

Oggi a Palermo è il giorno delle commissioni consiliari. Si insediano e come primo atto devono eleggere il presidente. La maggioranza non ha problemi di numeri e non lascerà spazi vuoti. Ma, come nelle migliori tradizioni, già si spandono i primi veleni ad ammorbare il clima. Le opposizioni prendono di mira Antonio Rini, Fratelli d'Italia, indicato come presidente dell'Urbanistica. Per dire che ci sono elementi che consiglierebbero prudenza sulla sua nomina. La moglie, Agostina Porcaro, è vicepresidente nazionale di Ance giovani, l'associazione che riunisce le imprese edili. E in questo incarico c'è chi vede un motivo ostativo che dovrebbe suggerire a Rini, che peraltro è anche sindaco di Ventimiglia di Sicilia, di rinunciare all’incarico. Il diretto interessato alza le spalle e tira dritto: «Macché – dice -, non esiste una legge, un regolamento che in qualche modo possa suggerire il sospetto di una inconciliabilità. Mia moglie – continua Rini - fa parte di un'associazione privata che nelle questioni dell'edilizia non deve dare pareri, fornire autorizzazioni, rilasciare permessi: zero, parliamo del nulla. Siamo davvero di fronte a una polemica del tutto surreale».

Ma le sue parole non bastano a sopire le polemiche. Un servizio completo sul Giornale di Sicilia in edicola: lo firma Giancarlo Macaluso.

