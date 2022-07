Palermo, Lagalla congela la giunta: fumata grigia al vertice di centrodestra

E’ stata rinviata a martedì prossimo la presentazione della giunta comunale di Palermo dopo il vertice di questa stamattina, a Palazzo delle Aquile, tra il sindaco Roberto Lagalla e i partiti del centrodestra che lo sostengono, che si chiuso con una fumata grigia. Presenti all’incontro anche i partiti che non hanno raggiunto il quorum del 5% necessario per l’ingresso in Consiglio comunale: l’Udc, Noi con l’Italia e Alleanza per Palermo. Proprio quest’ultimi sono andati via dal Palazzo prima della fine della riunione. Il vertice è stato aggiornato a lunedì prossimo, perché anche i partiti non rappresentati in Consiglio ma che hanno dato il proprio contributo alla vittoria delle amministrative rivendicano un posto nella giunta. Proclamato sindaco lo scorso 20 giugno, Lagalla dunque rimane ancora senza squadra.

© Riproduzione riservata